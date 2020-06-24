史上簡單的創業方式：給自己99次創業失敗的機會，建立一間能源公司

在每一次失敗中，找到下一次成功的可能性

「一件襯衫」專訪陽光伏特家三位創辦人馮嘯儒（Edison）、陳惠萍（Phoebe）、鄧維侖（Lex），他們在30歲時相遇，懷抱著熱血打拼、承受著外界的不看好、自身的懷疑，至今走向穩定的創業故事。

一個平台，蒐集群眾對綠能的願景

在每一次失敗中，找到下一次成功的可能性

堅持理想的背後，是無數次放棄的念頭

Edison 30歲時想創業，希望改革台灣的太陽能產業，但是他沒有資金，沒有夥伴，所以他給自己一個目標，跟從現在開始遇到的100個人，分享自己的創業理念，從身邊的家人，到國中同學婚宴上不認識的同桌，甚至當兵教召的自我介紹，用最土炮的方式，不放過任何實踐理想的機會。

終於，在講了第58次創業故事後遇到了社會學者出身的Phoebe，他們第一次見面，用了一杯咖啡的時間就決定合夥創業，在第62位時遇見了Lex，他放棄了優渥安穩的工程師工作，投入了這個夢想。

一個平台，蒐集群眾對綠能的願景

他們希望能建立一個全民都能參與的綠能平台，你可以選擇提供屋頂或是認購太陽能板，讓大家在環境行動中找到經濟價值，並且透過能源收益來回饋社會，但過程不如想像中美好，例如說服客戶提供屋頂，多了涼亭可以遮陽，過程中不會收費而且還會有收益，客戶多半覺得：「其中必有詐」。

堅持理想的背後，是無數次放棄的念頭

創業五年來，他們面對各種挑戰，夥伴的離開、業界的不信任，永遠都在撞牆，永遠都在找路，唯一讓他們繼續往前的就是相信自己在做的事，相信身邊的夥伴，才能穿越迷霧看見陽光。

(有影)