成為「全台最長男人」代價太大 他崩潰：不敢跟爸媽說

改名是一輩子的事，每人一生只能改名三次，不少人選擇改名前會精挑細選，考慮各種因素後再下決定，以免後悔。

成為「全台最長男人」代價太大 他崩潰：不敢跟爸媽說

Youtuber「大麻煩」日前企劃一支改名的影片，片中成員之一要投因輸了遊戲要被懲罰，因此被要求到戶政事務所進行改名，只見相關資料上所填寫的是高達19個字的「新名字」，成員要投想到以後生活上會帶來的各種狀況，讓他崩潰大喊不敢跟父母說。

不少網友看過紛紛為瘋狂行為留言表示「他成為全台最長的男人了」、「叫黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統怎混下去?」

(有影)