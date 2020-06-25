成為「全台最長男人」代價太大 他崩潰：不敢跟爸媽說 22:062020/06/25 有影 王文郁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 成為「全台最長男人」代價太大 他崩潰：不敢跟爸媽說 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 成為「全台最長男人」代價太大 他崩潰：不敢跟爸媽說 改名是一輩子的事，每人一生只能改名三次，不少人選擇改名前會精挑細選，考慮各種因素後再下決定，以免後悔。 成為「全台最長男人」代價太大 他崩潰：不敢跟爸媽說 Youtuber「大麻煩」日前企劃一支改名的影片，片中成員之一要投因輸了遊戲要被懲罰，因此被要求到戶政事務所進行改名，只見相關資料上所填寫的是高達19個字的「新名字」，成員要投想到以後生活上會帶來的各種狀況，讓他崩潰大喊不敢跟父母說。 不少網友看過紛紛為瘋狂行為留言表示「他成為全台最長的男人了」、「叫黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統怎混下去?」 (有影) #大麻煩 #改名 #全台最長 也許您會感興趣 有影熱門新聞 男女愛愛時的OS - 搜奇 - 熱點直播 超低成本！只要三樣東西 泰式炒冰在家也能爽吃爽做 - 生活 - 有影 一封來自女友寫的信 讓他嘗到「兵變」的滋味 - 娛樂 - 有影 饒壁虎一命！牠會幫你吃盡各種害蟲 - 生活 - 有影 《世界最強12種格鬥技排名》各個都不好惹啊！ - 生活 - 有影 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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