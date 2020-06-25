荷蘭動畫工作室神模擬戰爭 網看完一片驚呼

戰爭不免讓人聯想傷亡與負面話題，但荷蘭一間動畫工作室，用動畫模擬各國如何打仗，加入各國獨有的特色，讓觀眾一目瞭然是哪個國家。

荷蘭動畫工作室Mitsi Studioｘ利用強大的３Ｄ動畫技術，模擬各國打仗的方式，精緻畫風與淺顯易懂的國家特色讓觀眾一眼就認出，可愛又不失幽默。

網友看完都嘖嘖稱奇，留言「太強大了」「請收下我的膝蓋」佩服無比。

(有影)