民國94年10月晚間，嘉義市一處民宅傳出槍響，「碰」一聲，劃破深夜的寧靜。今年36歲的簡碧燕回想當時情況，「手裡握著槍，因緊張流手汗，導致槍都握不住，而此時心裡的聲音『你今天不做的話連你自己都會看不起自己。』隨後她扣下板機。」

獨/女槍擊犯出獄後自白 簡碧燕翻供「預謀」：不想再隱瞞

《中時電子報》專訪簡碧燕時，她坦言，一開始法官問她，她表示是「臨時起意」，判決也是依照她的供詞量刑，判了9年有期徒刑。出獄後，她開始思考人生，現在覺得不想再隱瞞了，其實這起案件計畫了半年，是「預謀犯案」。當時21歲的她，因長期遭34歲的黑道男友家暴，讓她傷的體無完膚，好幾次嘗試逃跑但仍逃不出男友的掌心，逃跑不成還多次動了輕生的念頭。男友知情後，不僅逼她拍裸照還簽下三張本票，恐嚇她若再次輕生，就拿裸照及本票威脅她的親朋好友並討債至家破人亡。就在某天的夜晚，簡碧燕趁男友熟睡時拿起平時已上了膛的槍，朝男友的太陽穴開槍，隨後回家梳洗換上先前訂製的紅色旗袍準備輕生，不料醒來後在醫院。簡碧燕說：「知道自己沒死，就趕快帶著警方找槍，配合做所有的調查及筆錄。」

（圖/簡碧燕提供）

專訪的過程中簡碧燕透露，多次坎坷的情路似乎都是在尋找渴望得到一份父愛。原來簡碧燕有戀父情結，只是小時候的她與父親相處不愉快，求學時期遭同儕霸凌，回家和爸爸訴苦時，爸爸不僅沒有關心她，還指責一定是她做錯事才會被修理。父親這樣的回應讓簡碧燕不願承認戀父情結。而現在的她卻很坦然的告訴我們或許是從小缺乏父愛，渴望得到像爸爸一樣的男人，能夠被愛與保護，才會在感情這條路受到這麼大的打擊。

九年的鐵窗生活讓簡碧燕開始了創作之路，創作的歌曲多達數百首，還多次獲得監獄文學獎，在這樣的肯定中簡碧燕慢慢發現自己存在的價值。假釋出獄後的她看不出曾經是個誤入歧途的少女，對於過往侃侃而談毫不避諱。她也希望用過去自己的故事，幫助曾經誤入歧途的少年能夠正向面對未來的人生。

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