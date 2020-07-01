資深藝人小亮哥與女星林姿佑結婚多年，感情十分恩愛，不過在《小明星大跟班》節目中，夫妻倆竟大爆閨房秘事，還互相指控房事不協調。

明星夫妻爆閨房趣事 控訴老婆像條死魚

林姿佑透露，有次小亮哥洗完澡後，赤裸的在擦保養品，被她發現後，竟拿起旁邊衣服迅速往身上遮，這點讓林姿佑懷疑有問題，沒想到當晚林姿佑躺在床上，慢慢靠向老公身旁要主動求歡，竟慘遭漠視，沒想到林姿佑一個腳跨到老公身上，反被小亮哥直接撇開。不過小亮哥坦言，自己是因為剛洗完澡，吹到冷氣怕會冷，所以才用衣服遮住。他也說到，睡覺就好好睡，為何要撞我一下，小亮哥表示，殊不知下一秒「她的象腿就直接撲向我身上」，此話一出，讓現場的夫妻檔頻頻大笑，直說太誇張。

另一組明星夫妻檔，則是藝人撒基努與護理長老婆Maya，談話幽默風趣的撒基努，也在節目中頻頻爆料。Maya透露自己因為工作緣故，回到家都很累，只想好好休息，但老婆無奈表示「他就是精力旺盛！」認為夫妻一定要履行這個義務，所以只好硬著頭皮配合他，沒想到事後撒基努跟老婆抱怨「妳發一點聲音好不好，妳叫一下嘛，像條死魚一樣」，讓Maya的心情大受影響。而撒基努在節目中反擊，覺得自己進去很像小偷，還特別強調這種運動，一定要有音樂配合，不然會讓男生慢慢沒自信，他還開玩笑爆料太太「有時還會催要快一點。」

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