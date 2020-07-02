一件襯衫訪問了一位送行者-許伊妃，她是台灣第一位得到日本官方認證的禮儀師，為了學習面對死亡，許伊妃把自己的媽媽當成第一位練習納棺的對象。

送行者許伊妃是台灣第一位得到日本官方認證的禮儀師。圖/一件襯衫 提供

面對逝去的生命，我們總是伴隨著困惑與恐懼。

習慣牽著的那雙手，溫熱了幾十年的相伴，為什麼變得僵硬冰冷？總是深邃清澈的雙眼裡，再也沒有星辰般的晶亮。

許伊妃以前跟媽媽感情並不好，堅持成為禮儀師的過程，更讓她離家人越來越遠。直到練習納棺自己的媽媽後才明白，最可怕的不是死亡，而是沒有珍惜日常。

許伊妃親手納棺自己的媽媽，才學會面對死亡。圖/一件襯衫 提供

畏懼死亡的背後，是沒有勇氣面對遺憾。

我們常以為死亡是生命的裂隙，好像會吞噬所有我們珍惜的人與事物。但其實死亡是生命的一部分，不會結束的生命並不完整。就像不斷向終點奔跑的馬拉松跑者，我們如果懼怕終點，又要如何為了這條道路揮灑汗水與淚水。

許伊妃親手納棺自己的媽媽，才學會面對死亡。圖/一件襯衫 提供

死亡跟太陽一樣沒有辦法直視，但它會一直存在那裏。

死亡總是伴隨著遺憾，而且死亡每天都在發生。我們沒辦法阻止生命流逝，卻能夠試著遠離遺憾，只能不斷去練習，直到離開，再也不會成為錯過。

(有影)