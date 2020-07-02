新北市新店區昨(1日)發生一起行車糾紛，一輛遊覽車司機因切車道問題爆發衝突，遊覽車司機不僅下車拍窗叫囂，還架出拳擊手的姿勢挑釁，要求要與駕駛「定孤支」，荒謬畫面全被副駕駛錄下PO網，網友笑說：「新店格鬥天王是你？」

遊覽車司機不斷拍窗叫囂，還擺出拳擊姿勢挑釁。

據轎車駕駛表示，當時他沿著碧潭大橋往新店方向行駛，原本遊覽車在最左側車道，但突然打方向燈後立刻切至中間車道，駕駛認為亂切車道的行徑十分危險，便搖下車窗喝斥遊覽車司機，對方疑似認為遭到挑釁，隨即下車要與轎車駕駛理論，不僅用力敲擊車窗，還擺出拳擊姿勢要與對方「定孤支」。

所幸副駕駛友人十分冷靜，不斷制止轎車駕駛下車理論，才讓這件事情化險為夷，而叫囂的司機事後澄清，是對方先亮棍嗆聲他才會下車理論，並認為是對方先越線，自己是「正義的一方」，新店警方表示，目前沒有接獲雙方報案，但遊覽車司機此舉已涉及《刑法》恐嚇、強制罪等，詳細衝突原因仍尚待調查。

遊覽車司機要求與駕駛「定孤支」。

網友看完影片紛紛留言：「新店格鬥天王是你？」、「司機的動作好滑稽喔XD」、「開車開到一半想練練身手」，也有許多網有大讚副駕駛勸阻得宜「暴力不能解決問題」、「有智慧的副駕駛」。

(有影)