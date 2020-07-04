經典不敗歌曲「一剪梅」 30年後歐美再掀流行 08:302020/07/04 有影 王文郁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「一剪梅」讓外國人為之瘋狂 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經典不敗歌曲「一剪梅」 30年後歐美再掀流行 電視劇「一剪梅」紅極一時，是許多人的經典回憶，而其劇的同名主題曲也在當時造成轟動，超過30年依舊在大眾心中留下不敗的地位。 而近年來「一剪梅」在歐美再度掀起熱潮，外國Youtuber「jjsaysofficial」日前也挑戰這首經典歌曲，清新的嗓子加上標準的口音唱起這首歌，讓人為之讚嘆，而為了符合歌曲的意境，也特地選穿旗袍，相當用心。 不少網友看完後紛紛留言「稱讚她發音相當標準」「聲音也十分好聽」「若是不看畫面真的想不是出自外國人之手呢。」 (有影) #費玉清 #一剪梅 也許您會感興趣 有影熱門新聞 送行者親手納棺媽媽，才學會面對死亡。 - 生活 - 有影 獨／女槍擊犯出獄後自白 簡碧燕翻供「預謀」：不想再隱瞞 - 生活 - 有影 《世界最強12種格鬥技排名》各個都不好惹啊！ - 生活 - 有影 投身「老車修復」擺脫低薪 修的不只是車還有夢想 - 時事 - 有影 台中人才敢喝！夏季限定 消暑降火「麻薏湯」 - 生活 - 有影 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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