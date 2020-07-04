經典不敗歌曲「一剪梅」 30年後歐美再掀流行

電視劇「一剪梅」紅極一時，是許多人的經典回憶，而其劇的同名主題曲也在當時造成轟動，超過30年依舊在大眾心中留下不敗的地位。

而近年來「一剪梅」在歐美再度掀起熱潮，外國Youtuber「jjsaysofficial」日前也挑戰這首經典歌曲，清新的嗓子加上標準的口音唱起這首歌，讓人為之讚嘆，而為了符合歌曲的意境，也特地選穿旗袍，相當用心。

不少網友看完後紛紛留言「稱讚她發音相當標準」「聲音也十分好聽」「若是不看畫面真的想不是出自外國人之手呢。」

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