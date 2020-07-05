常見的素食除了蔬果外，豆類食物常被用來取代肉類口感，也是素食者重要的蛋白質攝取來源。
YouTuber「肥大叔Fat Uncle」經常在頻道中分享料理教學影片，這次他分享自己特別改良的一道素食料理－素麻油雞湯，利用簡單就能取得的杏鮑菇取代雞肉，而雞皮Ｑ彈軟嫩的口感則是以「百頁豆腐」代之，其中最關鍵的秘方，竟是靠1瓶「人篸補充液」取代米酒，讓雞湯飄出淡淡酒香。比起葷的麻油雞湯，素麻油雞湯更顯得清爽、不油膩，是非常適合炎炎夏日的一道湯品，吃素的朋友們也不妨跟著大叔的獨門作法試做看看！
材料（6人份）：
高麗菜
杏鮑菇
荷包蛋（蛋奶素）
百頁豆腐
高湯
辣椒
人篸補充液
枸杞（全素）
薑片
鹽巴
作法：
1. 熱鍋，放入杏鮑菇乾炒至金黃，加入香油、薑片、大火拌炒爆香，加入百頁豆腐、些許麻油。
2. 高麗菜放入稍微拌炒，注入水（七八分滿）、些許麻油、養氣人篸補充液（一小瓶）、鹽（一匙半）、些許糖，轉小火悶煮三分鐘。
3. 最後加入枸杞（全素），或是煎蛋（蛋奶素），悶煮一下，即可上桌！
(有影)
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