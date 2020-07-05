台式「三杯雞」色香味俱全 完勝快炒店秘密武器是番茄醬！

每到熱炒店必點的三杯雞，香氣十足又夠味。但其實自己在家也可以輕鬆完成一道下飯的三杯雞，而做法則是相當的簡單。

YOUTUBER大廚「阿慶師」在網路上分享如何將三杯雞煮得色香味俱全，鮮嫩多汁又吮指，還不藏私教大家製作「三杯萬用醬」，無論是燒豆腐還是吵肉類都非常合適。

準備的食材

需要的食材：

雞翅8支、蒜頭60g、老薑40g、辣椒3條、九層塔 30g、松茸菇 適量、香油 適量

調味料：

麻油 適量、醬油 6大匙、醬油膏 3大匙、烏醋 1大匙、番茄醬 1大匙、米酒 2大匙、二砂糖 1大匙、水 6大匙

首先，先將雞翅拆成翅小腿和中間的翅翼，翅小腿肉比較厚的地方劃刀讓他比較快熟，也幫助入味。接著將烤箱預熱200度後烘烤10分鐘，為得是要讓表皮酥脆並且將肉汁鎖住。

雞肉劃刀加速肉變熟

再來是調製「萬用三杯醬」，把醬油、醬油膏、烏醋、番茄醬、米酒、砂糖還有6匙水融合拌勻。阿慶師透露，放番茄醬是為了增加色澤之外，也讓香氣更足，裡面的酸和甜讓三杯雞不會太過油膩。

加番茄醬讓整體色澤及香氣都大幅提升

接著在雞肉下鍋前，先用一點香油加老薑片和蒜頭煸乾後，加入麻油還有香菇一起炒。接著雞翅下去拌炒一分鐘，讓蒜頭和薑的香氣進到肉裡，最後加入「萬用三杯醬」和一點米酒，蓋上鍋蓋用小火悶煮10分鐘。

最後放上九層塔和辣椒、米酒後把醬汁收乾就可以起鍋了。

最後放上九層塔和拉教就大功告成了

在影片中的三杯雞外酥內多汁，在家宴客也是一道很棒的菜色。

宴客也十分合適

(有影)