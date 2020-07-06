人稱「台灣送行者」的陳修將，年輕時的他，曾混江湖圈誤入歧途，多次進出監獄，在因緣際會下，全心投入殯葬業成為遺體修復師。他說他接的第一位大體是一位老太太，還記得當時陳修將碰到祂時倒抽一口涼氣，即便做了許多心理建設，他坦言沒什麼路用，心裡依舊毛毛的，畢竟從未親身接觸過所以相當害怕。

悟透生死的角頭修復師 亡者教會我人生課題

參與無數次的公安意外與好幾起重大天災的陳修將，讓他印象最深刻的莫過於，2016年臺南維冠大樓倒塌事故。陳修將與妻子一同帶領著「76行者遺體修復團隊」前往現場，他表示那場事故猶如人間煉獄，看到許多罹難孩童軀體，對他造成了十分大衝擊，他與團隊同仁一起努力為這些罹難者修復，好讓祂們能夠安心上路。

昔日角頭化身為亡者守護神 （照片/孫芳柔 拍攝）

面對無數大體，陳修將從祂們身上學到了「珍惜生命」與「人生無常」，就是因為他懂得，了解到人的生命很脆弱，有些人上一秒還跟你談笑風生，下一秒就走了，又或是可能在睡夢中就走了，那些亡者交給他的課題是，我們應該要好好珍惜生命，即便在有生之年都不應該消極地度過，而是在面對死亡那一刻，要更用心的去經營自己的人際關係。陳修將坦言，這才是真正珍惜生命，比較內裡的層面。對他來說死亡從不是一個結束的點，但他希望世人可以不要把這個詞當成一個口號。

爲罹難者修復的守護神 陳修將（照片/陳修將 提供）

陳修將坦言，其實很多人對我們本身都帶有所禁忌，因為怕我們不乾淨，他提到「曾有一組家屬，願意把親人的身後事交給我們處理，但卻不希望我出現在他們家」，陳修將一開始無法理解，覺得不出現要怎麼做，但家屬卻說，因為你身上有刺青，不希望親戚看到親人的身後事，是交給一個流氓辦理。這件事對當時的他而言，衝擊與打擊是非常大，陳修將認為或許在世俗眼光中，我就跟流氓沒什麼差別，但是應該要以我的專業來認同我，或是經由我的用心及努力來認同我，而不是經由我的外貌來認同我這一個人。

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