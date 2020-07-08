每個女人都曾幻想自己嫁入豪門，成為貴婦過著無憂無慮的上流生活，究竟豪門這個飯碗有多難捧？為何她們時刻都要把自己保持在最完美狀態？這次《中時電子報》邀請到前主播王瀞文受訪，揭開豪門背後不為人知的內幕。

獨/主播嫁豪門爆殘酷內幕 表面風光卻活得難堪

嫁給香港金融企業家的王瀞文坦言，其實豪門沒大家想得這麼好，所謂的豪門深似海，有些人風光嫁入豪門，卻不知進去後，迎來的是一連串眉眉角角的大小規矩，有的媳婦甚至在家中一點地位都沒有，就連傭人都會瞧不起。王瀞文表示，金融企業家他們的生活作息與他們想要的都跟別人不一樣，譬如今天與你交往，他們的家人會把對方的身世背景全調查出來，因為深怕自己孩子交往的另一半會有不良紀錄，所以必須秘密調查。

豪門貴婦生活(照片/擷取王瀞文粉專)

當王瀞文嫁入夫家後，花上一年多時間才逐漸適應，甚至為了家中規矩退出主播台，她表示讓她無法接受的就是，三餐一定要與家人一起用餐，比方七點吃飯，六點全家人就一定要在家中集合好，開著同一部車前往用餐地點，絕對不能自己開車前往，因為會被外人認為太太與先生之間感情嚴重出狀況，除此之外還要參與各種不同的聚會，她表示為了要與那些企業家鞏固好關係，家中車庫曾高達七輛跑車。王瀞文坦言，自從嫁入豪門後除了沒自由外，還要學習很多不同的東西，不管是不是你喜歡的都要學，因為這樣才有話題能與其他富豪的太太聊，沒想到更驚人的是，王瀞文還要身兼家庭秘書，記錄先生每個朋友的生日，以及記錄每場飯局所穿的衣服，因為她害怕在別人眼中，自己所穿的衣服就是那幾套，所以她會以拍照方式，記錄哪種場合穿了什麼服裝，盡量不穿到重複的。

王瀞文揭開豪門不為人知秘密(照片/擷取王瀞文粉專)

說到這裡，她坦言嫁入夫家後，連最卑微的願望都難以達成，王瀞文回想起，有次週末很無聊，而先生也不用上班，所以想說約先生一起去散步，但先生對她的回應卻是「我要看高爾夫球賽」，王瀞文那時候覺得，自己在先生心中的地位竟連一個球賽都不如，而先生的意思是，女人應該就是喜歡這種待在家裡的氛圍與環境，但是王瀞文的內心卻不是這麼想，她坦言「我只是想要跟你過上一個普通人的生活而已」但是這種生活，對她來說就好像變成了一種奢侈及遙不可及的願望。

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