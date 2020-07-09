《樂活有方》血路污染全身病 淨化全身保健康

你會生病，都是因為「血液」不健康！血管不好，從頭傷到腳，血液不健康，全身都遭殃！人體為了維持器官、組織、細胞的活動，必須不斷將養分及氧氣搬運到身體的每個角落，「血管」就是一個重要的輸送系統角色。

大大小小的血管把心臟與各器官、組織、細胞間連接起來執行著這種工作。所以，只要是哪個段落的血管系統出現了問題（阻塞、破裂），由它負責的器官、細胞將接著發生病變、死亡。

只要是血管系統供給的血液受到汙染（毒素、脂肪等），人也將隨之生病，器官、細胞也會發生病變，所以才會說「血管不好，從頭傷到腳，血液不清，全身都是病！」

現代人聞「癌」色變，當大家都把焦點關注在癌身上時，攤開近年國人十大死因排行，你會發現最可怕的“隱形殺手”其實另有其人，它遍布你的全身，主宰你的養分和氧氣吸收，一旦它不健康或受到汙染，將沒有一個器官能躲得過病魔摧殘！它就是你的「血液」。

身體外面骯髒了，我們可藉由洗澡來清理身體；但身體內部及管路系統若堆積了過多各種的毒素，是無法用洗澡來完全排除不良物質。因此產生循環不良及各種毒素堆積於體內，最後就會產生心臟病、中風、甚至癌症。而血液淨化就是為了清理身體內部及管路系統的方法！

血液健康乾淨了，不但能降低膽固醇、三酸甘油脂，減少心肌梗塞、高血壓、中風、心臟病等心血管疾病，還能減緩老化及減少各種癌症的發生，更重要的功能，是可因新陳代謝系統被啟動及增進循環，進而活化身體內部的幹細胞，還你一個青春健康的身體。

敬請鎖定7/9(三)下午3點，中視頻道《樂活有方》，讓我們一起打造一個健康無毒的身體，首先就從血液淨化開始吧！

◎想知道更多健康資訊，敬請鎖定每週一至週五下午3點《樂活有方》節目。

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