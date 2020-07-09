直擊女神性感泡泡浴 大尺度挑戰火辣極限

男藝人派翠克與阿虎在《小明星大跟班》節目中，與身材火辣的女藝人一起進行合作拍攝，他們分別以「汽車旅館」及「沙灘比基尼」為主題進行分組。派翠克見到身材火辣的語昕登場時，讓他瞬間緊張到坐立難安，當他問到語昕今天帶了什麼類型的衣服來拍照，語昕語出驚人的說「薄紗類」，就是這句話，讓他立馬驚呆。
派翠克看到語昕接連換上戰袍，他現場直呼「這些不能穿出去啦」，讓身穿戰袍火辣的女神直接笑開懷，派翠克也化身專業攝影師，幫她拍下最性感一面，語昕也非常專業的配合，除了換上火辣的內衣外，還直接在泳池邊上演「濕身秀」，若隱若現的畫面讓人忍不住鼻血直流！旅拍畫面播出後，讓節目來賓眼睛為之一亮，另外他也在節目中爆料女神私下要求，他坦言浴池照本來就是拍上半身，讓大家感覺到像是與男友一起共浴。果真派翠克不負眾望，最後呈現出來的照片，也讓現場所有人驚呼「專業的」、「很猛耶！拍得非常美」。
而另一組阿虎與元元則是抽到沙灘比基尼，阿虎在沙灘上跟元元說，今天走的風格是「歐美戀愛風」，而元元在現場也問阿虎「我有聽說你要我屁股翹一點！」，阿虎聽完手足無措地說「是希望能讓你的身材凹凸有致」，隨後還不忘跟她說「放心！我是有道德的攝影師」，阿虎為了讓拍攝愉快還在現場搞笑炒熱氣氛。
(有影)
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