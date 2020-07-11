一件襯衫訪問小日子社長-劉冠吟，她說在女人的一生中，會經歷非常多不同的角色，常常是同時擁有不同身份的。妳會是父母的女兒、某個人的情人、一群女孩的好友、老闆的職員，隨著年紀的增加，妳開始成了員工們的主管、妳開始有了自己的「家」，變成了哪個人的妻子，有一天妳成了孩子的母親。

女人在許多的身份中，都可以加上一個屬於自己的形容詞。(圖／一件襯衫 授權)

女人在許多的身份中，都可以加上一個屬於自己的形容詞。

可能是最活潑的女兒、嘴巴最甜的情人、吵鬧又瘋狂的朋友、刀子口豆腐心的老闆、善解人意的妻子。可是在我們的心中，媽媽的形象常是一樣的，溫柔、細膩、嘮叨慈祥。

其實，世界上有多少人，就會有多少種母親的形象。(圖／一件襯衫 授權)

其實，世界上有多少人，就會有多少種母親的形象。

即使女人成了家，依然是獨一無二的，有些個性永遠改不了，有些事情是不可能學會的。天生就爛漫脫線的天兵女孩，並不會因為有了孩子，就變成一個無微不至的細心媽媽，但她可能會是最能和孩子打成一片的快樂媽媽。

我是不及格的媽媽，但我們很快樂。(圖／一件襯衫 授權)

我是不及格的媽媽，但我們很快樂。

家不是一個禁錮妳、教妳守本分的地方，家讓我們更珍惜彼此的存在，家讓我們重新了解，一段幸福關係最簡單的組成，孩子不會期許妳成為一個什麼樣的媽媽，只要能每天和最愛的媽媽一起快樂地生活，就是孩子最簡單美好的幸福，但身為母親，理應努力給孩子最健康、最舒適安穩的家庭生活，才能守護他們那一份樸實的幸福。

撕下刻板印象的標籤

妳原本的樣子，就是母親最美的形象

(有影)