近來許多商家都主打文青系，不論是飲料店、咖啡廳、早餐店，甚至連餐館也是，而今天要介紹的就是這間鄰近捷運善導寺站，位在青島東路上的這間文青飯館「忠青商行」，就是主打文青飯館。一到了中午用餐時間更是一位難求，就連店外都站滿了正在等待座位的客人。

【玩FUN飯】眷村料理打造家的味道 蝦仁飯+多汁排骨超銷魂

一看到菜單就像回到家的感覺，蝦仁飯、拌麵、炸排骨，再加上幾樣小菜一碗湯，這就是家裡餐桌上會出現的菜一樣，如此的平凡，但味道卻又令人驚艷。不是排骨專賣店的炸排骨卻是老闆最得意的餐點，口感酥脆一咬下鮮嫩多汁，說它勝過知名炸排骨店也不為過。而蝦仁飯的外觀看似和台南必吃的美食有著異曲同工之妙，但是實際品嚐卻是不一樣的滋味，每隻蝦仁的口感是如此的Ｑ彈又新鮮，飯粒則是吸飽了蝦高湯，但卻又可以粒粒分明不軟爛，再搭配一顆半熟的香煎土雞蛋，隨著蛋黃留下拌再一起入口是多麽的銷魂。老闆希望來到店裡用餐的每個客人都能像回家吃飯一樣，在這裡尋找對家鄉味的思念還能夠一解鄉愁。

【玩FUN飯】眷村料理打造家的味道 蝦仁飯+多汁排骨超銷魂

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