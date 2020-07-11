「塵蟎過敏」另有玄機？網紅揭廣告商不能說的秘密

不少人有過敏性體質，許多廣告商會宣稱過敏源來自「塵蟎」，內容更表示床鋪中的縫隙裡潛藏著千萬支塵蟎，讓人清理床鋪時總會多花心思去整理。

網紅「棒Bump」日前拍攝影片，直擊所謂的「塵蟎過敏」是否真的屬實，拍攝器材也換上微距鏡頭，以便看清楚的蹤跡，同時也找到一位昆蟲學家，向他討教市面上的廣告是否誇大之嫌。

不少網友看完後大吃一驚，紛紛表示「跟所認知的差很大」「被騙了啦！」「廣告真的太誇張」。

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