「塵蟎過敏」另有玄機？網紅揭廣告商不能說的秘密 20:582020/07/11 有影 王文郁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「塵蟎過敏」另有玄機？網紅揭廣告商不能說的秘密 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「塵蟎過敏」另有玄機？網紅揭廣告商不能說的秘密 不少人有過敏性體質，許多廣告商會宣稱過敏源來自「塵蟎」，內容更表示床鋪中的縫隙裡潛藏著千萬支塵蟎，讓人清理床鋪時總會多花心思去整理。 網紅「棒Bump」日前拍攝影片，直擊所謂的「塵蟎過敏」是否真的屬實，拍攝器材也換上微距鏡頭，以便看清楚的蹤跡，同時也找到一位昆蟲學家，向他討教市面上的廣告是否誇大之嫌。 不少網友看完後大吃一驚，紛紛表示「跟所認知的差很大」「被騙了啦！」「廣告真的太誇張」。 (有影) #塵蟎 #廣告 也許您會感興趣 有影熱門新聞 獨／主播嫁豪門爆殘酷內幕 表面風光卻活得難堪 - 娛樂 - 有影 直擊女神性感泡泡浴 大尺度挑戰火辣極限 - 娛樂 - 有影 蜜餞阿嬤可憐故事攏係假！遭爆家境優渥詐愛心財 - 社會 - 有影 【玩FUN飯】眷村料理打造家的味道 蝦仁飯＋多汁排骨超銷魂 - 生活 - 有影 ISIS公開處決斬首影片流出 網友：不寒而慄 - 綜合 - 有影 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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