泰國遭揭濫捕野生猴逼工作！日摘1000顆椰子

許多人都知道，牛奶是通過虐待動物而獲取的產品，為此他們選擇用椰奶代替牛奶。但最近PETA亞洲善待動物組織的調查揭露，看似無害的椰奶也可能是虐待動物的產品。這個在泰國進行的調查記錄了令人不安的畫面——猴子被人拴住，經歷殘忍的訓練後被迫爬上椰樹去採摘椰子，用來生產椰奶及其相關產品。

泰國遭揭濫捕野生猴逼工作！日摘1000顆椰子

許多猴子自幼就被人非法捕捉，永別他們的家人和自然家園。然後被長時間囚禁，脖子拴上堅硬的金屬項圈，用鐵鍊和绳索將他們一直束縛在狹小的空間裡。

調查員看到猴子們被關在狹窄籠子裡運輸，籠子的大小僅夠他們轉身，其他猴子則被鎖在皮卡的車鬥裡，在下雨天甚至連雨棚遮擋都沒有，一隻猴子瘋狂地搖晃籠子試圖逃脫，但一切都是徒勞。

泰國遭揭濫捕野生猴逼工作！日摘1000顆椰子

這些小猴子被迫每日要踩摘1000顆椰子，驚恐的小猴子被迫執行令人沮喪又艱巨的任務，比如擰轉沉重的椰子，直到椰子從高處落下。

猴子是非常聰明的動物，失去行動的自由、交流的自由或去做任何重要事情的自由，他們慢慢地失去了理智，有的甚至會啃咬自己的四肢，來排解無盡的孤獨和絕望。

據了解，不只是椰子，以椰子相關的產品，如椰子油、椰奶、椰皂…等產品，皆是相關公司出產，消費者的我們只用行動去抵制這些不肖商人。

(有影)