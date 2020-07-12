QQ球21顆只要30元！

台灣由南到北到處都有夜市的蹤跡，其中以台灣道地的小吃聞名，例如：蚵仔煎、豬血糕、大腸包小腸等多樣美食，讓許多國外遊客來台都指定要去夜市吃喝玩樂。

超大現握壽司！

Youtube頻道「我們的美食旅行*哪哪麻*」，日前分享桃園大溪夜市的美食，在夜市有排隊美食之稱的QQ蛋、現握的大壽司、有雞腿排的刈包，讓許多網友留言想去逛看看，但哪哪麻也貼心提醒觀眾大溪夜市營業時間只有「周四晚上」哦！

有雞腿排的刈包！

網友看完影片紛紛留言：「我是大溪人，有一家章魚燒也超推的！」、「只有星期四才有！」、「夜市真的都人手一包QQ蛋」

(有影)