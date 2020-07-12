大溪夜市「平價美食」QQ球、刈包、現握壽司！ 12:192020/07/12 有影 張以宗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大溪夜市「平價美食」QQ球21顆只要30元！ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 QQ球21顆只要30元！ 台灣由南到北到處都有夜市的蹤跡，其中以台灣道地的小吃聞名，例如：蚵仔煎、豬血糕、大腸包小腸等多樣美食，讓許多國外遊客來台都指定要去夜市吃喝玩樂。 超大現握壽司！ Youtube頻道「我們的美食旅行*哪哪麻*」，日前分享桃園大溪夜市的美食，在夜市有排隊美食之稱的QQ蛋、現握的大壽司、有雞腿排的刈包，讓許多網友留言想去逛看看，但哪哪麻也貼心提醒觀眾大溪夜市營業時間只有「周四晚上」哦！ 有雞腿排的刈包！ 網友看完影片紛紛留言：「我是大溪人，有一家章魚燒也超推的！」、「只有星期四才有！」、「夜市真的都人手一包QQ蛋」 (有影) #桃園 #夜市 #大溪夜市 #QQ球 #刈包 #壽司 #美食 #推薦 也許您會感興趣 有影熱門新聞 角色互換！男生不經意的勃起 - 搜奇 - 熱點直播 電熱水器該清洗了！水電師傅掏出大袋嚇人水垢 - 生活 - 有影 大胃王狂嗑玉米粒 網友：大便順便錄影 - 趣味 - 有影 原來我們平時洗牙的畫面長這樣！ - 生活 - 有影 煮雞湯加這一物 恐怕要你的命！ - 生活 - 有影 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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