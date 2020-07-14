每天都要想著煮什麼給家人吃，卻想不出什麼嗎?
今天推薦愛珠私房菜的Youtube頻道，他們專門分享很多家鄉菜。
今日分享懷念的古早味「蒸瓜仔肉」。
材料：
豬絞肉( 影片分量是在市場買約 $70 元 )
蔭瓜(醬汁也要放進去唷!)、地瓜粉(增加口感用)
胡椒粉少許、糖少許、雞精少許、醬油少許調色
蔥花、青豆等看個人是否要加
▶蔭瓜先放碗中壓碎，醬汁也要一併加入使用喔!
▶絞肉可依照個人食量去看要多少，加入一點地瓜粉增添口感
▶攪拌均勻加入一點雞精，再加入一點水
(有影)
每天都要想著煮什麼給家人吃，卻想不出什麼嗎?
今天推薦愛珠私房菜的Youtube頻道，他們專門分享很多家鄉菜。
今日分享懷念的古早味「蒸瓜仔肉」。
材料：
豬絞肉( 影片分量是在市場買約 $70 元 )
蔭瓜(醬汁也要放進去唷!)、地瓜粉(增加口感用)
胡椒粉少許、糖少許、雞精少許、醬油少許調色
蔥花、青豆等看個人是否要加
▶蔭瓜先放碗中壓碎，醬汁也要一併加入使用喔!
▶絞肉可依照個人食量去看要多少，加入一點地瓜粉增添口感
▶攪拌均勻加入一點雞精，再加入一點水
(有影)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。