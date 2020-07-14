「阿嬤的味道」蒸瓜仔肉 無敵下飯輕鬆做の家常菜

每天都要想著煮什麼給家人吃，卻想不出什麼嗎?

今天推薦愛珠私房菜的Youtube頻道，他們專門分享很多家鄉菜。

今日分享懷念的古早味「蒸瓜仔肉」。

材料：

豬絞肉( 影片分量是在市場買約 $70 元 )

蔭瓜(醬汁也要放進去唷!)、地瓜粉(增加口感用)

胡椒粉少許、糖少許、雞精少許、醬油少許調色

蔥花、青豆等看個人是否要加

▶蔭瓜先放碗中壓碎，醬汁也要一併加入使用喔!

▶絞肉可依照個人食量去看要多少，加入一點地瓜粉增添口感

▶攪拌均勻加入一點雞精，再加入一點水

(有影)