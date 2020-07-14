藝人隋棠與老公Tony婚後育有兩子一女，近幾個月全家移居屏東恆春生活，並擔任「棠棠姊姊」為兒童防治性侵走進校園，前陣子隋棠因在臉書分享「女童長期遭叔姪侵犯」的貼文，引來屏東縣政府四點聲明回應，其中提到「未經查證即公開發文，不僅對孩子造成傷害，同時讓民眾對屏東縣政府的誤解。」

隋棠「小女孩事件」首露面 談敏感話題她這麼說...

而今則是在此事件後隋棠首度公開露面，出席苗栗三麗鷗複合式親子餐廳擔任一日村長。在媒體受訪時說到：「小朋友在屏東生活可以接觸到都市接觸不到的事物，像是昆蟲、星星等，對於大自然充滿許多好奇。藉著恆春生活擺脫台北的步調，對於小孩來說生活簡單就是最快樂的事。」最後記者提問對於接觸防治性侵這議題，是否有令人意外或是印象深刻的事，隋棠卻說：「黑數吧！」表示這樣子的性侵事情其實比一般人想像的多很多，數字可以說是十分龐大。另外也希望未來一家人可以深入花東地區或是南投山區體驗不同的生活。

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