17歲女孩無師自通靠著網路自學噴漆畫，創作不擬草稿就能用噴漆隨興創作出療癒噴漆畫，作品超吸睛讓網友驚嘆不已，近期分享了面對任何挑戰的心路歷程，許多網友留言為她加油打氣。

高雄22歲女孩陳若欣，自學噴漆挑戰人生。

高雄22歲女孩陳若欣，自學噴漆挑戰人生。

1998年生的台灣女孩陳若欣是土生土長的高雄人，她的一切生活都和畫圖有關，目前是街頭藝人經常在路上表演噴氣秀，隨著擺攤次數增加及作品分享在網路上，讓她知名度大增，並獲得許多活動邀約大學演講、教課、活動開幕表演等。

高雄22歲女孩陳若欣，自學噴漆挑戰人生。

近期她分享了這幾年的心路歷程，隨著曝光度越來越高陳若欣說，「這一切都對生性內向的我是很大的挑戰，但想到這些能夠成就更茁壯的自己，我唯一剩下的念頭就是，衝啊」，面對挑戰不畏懼勇於對決，就是不想讓青春留白，當未來回頭檢視時能夠認同自己的成就。

影片分享後許多網友為她加油打氣，「好厲害!希望有機會可以看妳現場作畫!加油!」、「妳很棒～加油」、「勇敢接受挑戰 成為進步的養份」、「有遇到 一定會買畫支持妳」。並且期待未來有機會能夠在街頭遇到陳若欣，親自為這位勇敢追夢的女孩加油打氣。

(有影)