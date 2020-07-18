隨著夏季氣溫逐漸升高，許多爸媽還在思考該帶小孩去哪避暑放電。而這間座落在苗栗縣頭份市，超過兩百坪複合式親子遊憩餐廳的蘋果村，集合六大三麗鷗人氣角色，還打造6大室內主題遊樂區，開幕當日邀請到凍齡媽咪隋棠，一身仙氣的佯裝與Hello Kitty及My Melody一同現身。

【玩FUN飯】Hello Kitty咖哩飯來囉！卡哇依讓你捨不得吃下肚

店裡的人氣餐點和限定商品可愛到讓許多大小朋友都捨不得品嚐，像是Kitty控必點的脆雞田蔬咖喱飯，濃郁的蘋果咖哩搭配鮮嫩多汁的炸雞，讓人愛不釋手。還有慵懶的蛋黃哥躺在蛋包飯中呼喚你的照燒豬排蛋包飯，實在太可愛了！享用完主餐當然少不了甜點，軟綿綿像雲朵般的舒芙蕾忍不住想偷戳一下，這樣的邪惡美食實在令人無法抗拒。同時蘋果村還推出村內限定商品，超可愛的餐具組讓人想馬上收藏。

Hello Kitty 蘋果村親子餐廳 提供

品嚐完美食還可以穿梭在6大主題遊樂區，這裡可以讓小朋友體驗室內攀爬，還有巨型的夢幻蘋果花園玩捉迷藏，以及小農市集練習採購食材玩扮家家酒等，這麼多的室內遊樂區都不避擔心烈日當頭或是颳風下雨，在這裡可以邊吃邊玩，邊玩邊學習體驗，是個今夏必去的好地方。

Hello Kitty 蘋果村親子餐廳 提供

(有影)