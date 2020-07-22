位在台北市仁愛路的一間日式拉麵店，曾經是以日式的拉麵乾拌麵而聞名，但不久後卻發現台灣人的接受度不高，轉念間將台灣在地食材「柑橘」，加入湯頭一起熬煮，成為了現在的柑橘拉麵，到了用餐時間更是一位難求，還有許多顧客慕名而來。

【玩FUN飯】柑橘入拉麵顛覆味蕾 菜單有雷你敢挑戰嗎？

店裡的座位數不多，但是供應的餐點非常多樣，一眼看過菜單竟發現上面寫著「雷」，詢問後才了解，雷的餐點其實是口味較濃的拉麵，屬於比較小眾喜歡的，算是給客人們一個小提醒。老闆說「柑橘鹽味拉麵」以及「雞白湯柑橘蛤蜊拉麵」適合推薦給初次品嚐的客人，「柑橘鹽味拉麵」放上雞肉叉燒，湯頭明顯的看起來較清淡，厲害的就是每一口都可以嚐到淡淡的柑橘清香，雖說是鹽味拉麵，卻一點也不死鹹。而接下來這碗「雞白湯柑橘蛤蜊拉麵」，湯頭看似較濃郁一些，品嚐起來的口感多了一分蛤蜊的鮮甜味，然而碗邊的兩片豬肉叉燒吸飽滿滿的精華，吃起來更是滑嫩順口。如此美味又講究的拉麵更是要把握時間品嚐，老闆說：「桌邊的沙漏就是用來提醒客人，三分鐘是最佳的品嚐時間，放置時間過久，麵條就會太過軟爛不好吃。」

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最後老闆還笑說：「除了餐點講究用心以外，就連店裡的牆壁也每天都用溫水擦拭消毒，因為太好吃客人經常吃得很大聲，不經意就將湯滯噴到牆上。」而這遺留下來的美味痕跡，也不禁讓人想再來品嚐更多的餐點。

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