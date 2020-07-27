梅花沒標準真偽難辨？商家想收三倍券得先看摸轉 21:512020/07/27 有影 中天電視 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 《新聞深喉嚨》「梅花」沒標準真偽難辨？商家想收三倍券得先「看摸轉」.. Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《新聞深喉嚨》「梅花」沒標準真偽難辨？商家想收三倍券得先「看摸轉」.. 《新聞深喉嚨》「梅花」沒標準真偽難辨？商家想收三倍券得先「看摸轉」.. (有影) #三倍券 #辨識 也許您會感興趣 有影熱門新聞 如果沒有明天 李宇柔用愛陪伴罕病兒 - 生活 - 有影 同樣是氣體！ 吹氣、呼氣溫度感受大不同 - 中視 - 有影 傻眼！ 女主播為了這個 穿鏡也不在意 - 趣味 - 有影 神預言？「阿發的岳父」真的進奧斯卡了 - 明星 - 有影 耳朵聽不見 病患全身麻痺後吸出超大耳屎！ - 生活 - 有影 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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