政府發錢、疫情在後！「境外移入」連環爆 台灣防疫真OK？ 20:382020/07/28 有影 中天電視 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 政府發錢、疫情在後！「境外移入」連環爆 台灣防疫真OK？ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 政府發錢、疫情在後！「境外移入」連環爆 台灣防疫真OK？ 政府發錢、疫情在後！「境外移入」連環爆 台灣防疫真OK？ (有影) #台灣 #防疫 #境外 #政府 #疫情 也許您會感興趣 有影熱門新聞 熱商機！ 「內冷外熱」玻璃自爆 叫修多一成 - 中天 - 有影 《DD52》颳起偶像女團旋風 高凌風女兒「超齡」圓星夢 - 娛樂 - 有影 為了拍到照片 日本女攝影師犧牲大了！ - 搜奇 - 有影 在吸血水蛭身上灑鹽會如何？爆血場面出現了 - 搜奇 - 有影 影片駭人！沙烏地阿拉伯當街斬首婦人...請慎入 - 搜奇 - 有影 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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