一件襯衫出品之對談節目《山料聊聊》本次邀請了主持人黃山料的媽媽，作為節目第六集的來賓，節目特別邀請黃山料的媽媽，從金門到台北，這支影片是一個漂流青年、離家10年的兒子，對媽媽的真摯告白。也體現了所有親子關係中的矛盾、糾結、和愛。

和不懂自己的人，解釋自己，是十分辛苦的事情。

特別是長大後，才驚覺父母好像從來不認識自己。

黃山料和父母生活了18年，像許多傳統鄉下家庭的狀況一樣，在父親的體罰與威嚇、母親的哭鬧、情緒之中，錯過了能溝通交流，一起成長的關鍵時刻。

錯過了，要彌補好難。

孩子出走了，擁有了自己的世界，那個世界似乎父母再也難以踏足。孩子與父母相愛，卻在一個個從未解開的心結裡，不知道該如何繼續相愛。長大後，每一次努力親近，竟然都把彼此推得更遠。

長輩與我們的成長環境不同，接受的觀念不同，漸漸的在立場上與我們對立起來，當我們回家，勇敢面對，娓娓分享自己的價值觀，想要溝通，想得到包容與理解。孩子卻經常被傳統的孝道、父權、長幼尊卑給困住了。這時，每一次回家，總覺得離家更遠了。

是不是在18歲選擇離家的那一刻，就不小心把家給丟掉了？

是不是在18歲選擇離家的那一刻

就不小心把家給丟掉了？

黃山料在18歲那年離開原生家庭、離開金門，到了大都市台北，學習去接受新的觀念、活不同於原生家庭的生活，漸漸的，孩子的觀念與父母再不相同。你接受了自由民主、支持婚姻平權、喜歡的物質、習慣的生活、追逐的夢想、理想的愛情，都與爸媽的認知再不相同。

你是想家的。不過，那個一見面就吵架的家庭，讓你不知道該不該回去。或許，留在與自己志同道合的夥伴身旁，彼此都會舒服一點。

相濡以沫，不如相忘於江湖。

相濡以沫，不如相忘於江湖。

「相濡以沫，不如相忘於江湖。」這句話或許是相愛卻無法相處的關係裡，最好的解答。

那些爭執與意見分歧讓我們忘了曾經的幸福和家的溫馨，那些吵架，好像不小心把感情給吵散了，我們開始逃避回家的時刻。

黃山料確實也逃避了許多年。很幸運的是，透過這次節目，邀請了黃山料的媽媽來台北錄影，結束後，兒子回家的次數變多了，母子間在line上的對話交流也變多了。媽媽愛著孩子，而孩子也在學習如何回應媽媽的愛。媽媽期許孩子是好孩子，媽媽也在成為媽媽後，才開始學習如何成為好媽媽。

即使成長讓我們的精神不再相連，但相愛的心意，也要一直延續。

即使成長讓我們的精神不再相連

但相愛的心意，也要一直延續。

一件襯衫創辦人黃山料，於訪談結束後在臉書上留下感言：

（以下節錄自黃山料的Facebook）

在這一次的錄影之後，我才想起許多兒時與媽媽溫暖的回憶。

媽媽與我的回憶，停留在10年前，我尚未成年的一切，她載我上學、準備早餐，清晨6點，3個兒子們怎麼叫都叫不醒，放學後，一盤番茄炒蛋、蛋炒飯，吃完晚餐，一起看韓劇看到睡著。睡夢中突然驚醒，叫醒對方，關上電視，互道一聲晚安。

而在18歲離家以後，我不知不覺28歲了，生命裡多出了許多沒有媽媽的回憶，被偷走的10年，去哪裡了？我有了新的人生，而媽媽的人生依然停留在家裡，那個兒子還小，還依賴她的日子裡。

媽媽在乎的，始終是那個喜歡陪她追劇的兒子

而我在意的，卻更多是自己的人生。

一個55歲的媽媽，和28歲的孩子，還有很多的課要一起面對，未來，我想重新認識媽媽，也讓媽媽認識「黃山料」是誰。

許多事，千萬別因為做自己而錯過了。

即使我們的精神不再相連

但相愛的心意，也要一直延續。

(有影)