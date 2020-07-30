誰說大叔一定嚴肅放不開？
全國最大熟齡媒體「50+」，自 2018 年開始持續進行熟齡街舞計畫，鼓勵熟齡族不受年齡限制、勇敢作夢，但根據研究顯示，熟齡女性較樂於參與社交、嘗試新事物，相對來說男性受限於自尊、工作面子等問題較難「放得開」，關於退休男性，在日本更有「大型家具」的貶稱,，意思是像家具一樣「宅在家」不會動。
50+總編輯王美珍表示,，為了顛覆刻板印象，「50+」決定首次限定性別，只徵選男性參加，挑戰拍攝戲劇加上五種舞風的戲劇 MV。
原以為可能很少人報名，但活動宣布後竟吸引近百位男讀者上傳影片報名，甚至許多人不斷還私訊詢問自己是否徵選上？足見台灣新一代 50 歲男性風貌，已經變得開放勇於嘗試！
本隻 MV 發布後，許多網友表示正能量充滿，想讓自己的爸爸、另一半都變得更勇於嘗試，不到一小時已經超過萬人點閱，吸引大批網友幽默留言「帥慘了！」、「大叔們終於肯出面了」、「好想讓老公也去參加...」 。
(有影)
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