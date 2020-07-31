《樂活有方》痛則不通百病生 身體暢通萬病除

現今社會生活型態繁忙，長期在如此緊張及作息飲食不正常的狀態下，容易引起各種不良的生理反應，甚至還有可能演變成重大疾病，預防勝於治療，不要等到生病了才開始保健養生，日常保健法百百種，怎麼選最適合自己？

「經絡不通百病生，疏通經絡萬病消。」這句話相信許多人都聽過，但是你知道我們身體裡的經絡會發出求救訊號嗎？當你感受到身體傳來「疼痛、痠、麻、脹、冷、熱」時，就代表你身體裡某個器官或部位生病了！

為了舒緩調理身體所帶來的不適感，中醫智慧與科技的完美結合，催生出「DIY保健調理機」，它擁有「穴點、電氣、磁石」三合一的特點，隨時隨地都能透過「手穴」，促進局部血液循環，享受全身通體舒暢的快感。

不知道身體各部位對應的穴點嗎？不用擔心，專業的手穴圖絕對簡單易懂，讓你除了可以自己動手按壓捏之外，還可以透過DIY保健調理機「一點知全身」，一手掌握自己的健康。

敬請鎖定7/31(五)下午3點，中視頻道《樂活有方》，讓我們一起感受健康守護者的威力，天天調理健康100分。

◎想知道更多健康資訊，敬請鎖定每週一至週五下午3點《樂活有方》節目。

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