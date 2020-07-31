糾葛開端！2000年政黨輪替 李登輝裂解KMT成關鍵 19:272020/07/31 有影 中天電視 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 《新聞深喉嚨》藍綠橘糾葛開端！2000年政黨輪替 李登輝「裂解KMT」成關鍵 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《新聞深喉嚨》藍綠橘糾葛開端！2000年政黨輪替 李登輝「裂解KMT」成關鍵 《新聞深喉嚨》藍綠橘糾葛開端！2000年政黨輪替 李登輝「裂解KMT」成關鍵 (有影) #李登輝 #政黨輪替 也許您會感興趣 有影熱門新聞 平均57歲男團大跳Hip-Hop 展現逆齡自信 網讚：帥慘了 - 生活 - 有影 在吸血水蛭身上灑鹽會如何？爆血場面出現了 - 搜奇 - 有影 課本沒教的事 打破水缸的司馬光竟然是貓奴？ - 搜奇 - 有影 俄羅斯美女安妮推裸寫真 化身廚娘大秀美臀 - 娛樂 - 有影 抓猴暴打光溜溜小三！越南、大陸愛PO網公審 - 搜奇 - 有影 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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