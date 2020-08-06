沒社區感染、沒本土、確診少傳染 病毒再台好安分？ 20:132020/08/06 有影 中天電視 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 《新聞深喉嚨》甘安捏？沒社區感染、沒本土、確診少傳染 病毒再台好安分？ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《新聞深喉嚨》甘安捏？沒社區感染、沒本土、確診少傳染 病毒再台好安分？ 《新聞深喉嚨》甘安捏？沒社區感染、沒本土、確診少傳染 病毒再台好安分？ (有影) #病毒 #感染 也許您會感興趣 推薦閱讀 社論／台灣的幸運「疫」夕之間消失？ 04:102020/08/06 時論廣場 NBA》這下穩了？連3次全面檢測零感染 10:052020/08/06 體育 再槓中央？侯友宜重申：建議中央普篩 多做一點不會差 15:522020/08/06 政治 美國衛生部長來訪免隔離 鄭麗文：「夠重要」就能「忘記」民眾安全？ 19:182020/08/06 政治 社區感染已紙包不住火？藍委痛心喊：快普篩啊 16:312020/08/06 政治 美官員能來小明不能來？吳斯懷：政治凌駕專業 14:272020/08/06 政治 實施入境普篩？指揮中心：沒必要 15:042020/08/06 生活 又是境外移入！這次是從南非來的 15:052020/08/06 生活 香港增確診案例竟是台女 在台期間均在北部活動 14:302020/08/06 生活 疫情又蠢動 8大場所須戴口罩 04:102020/08/06 生活新聞 有影熱門新聞 日史上最帥猩猩 女網友驚呼：戀愛了 - 中天 - 有影 韓國爆乳美女DJ SODA為何如此紅？看完影片你就知 - 搜奇 - 有影 日本AV鼻祖的她當年創造70億日元產值 超強演技被封為傳奇 - 明星 - 有影 為什麼紅燈區燈都是紅色的？竟是為了掩蓋女人身上... - 綜合 - 有影 她出身貧寒以性感美艷聞名 當紅卻慘遭富二代迷姦 - 明星 - 有影 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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