畢業即失業 在飲料店打工能有未來嗎？

正值畢業季，是年輕人初入職場的迷惘階段，「畢業即失業」為大多社會新鮮人會遇到的窘境。許多年輕人到飲料店打工只單純為了賺錢，對這份工作並沒有過多的期許。「在飲料店工作，會有未來嗎？」他們總是這樣子反覆地問自己這個問題。

成為店長後，更知道如何照顧人(圖片來源／一件襯衫)

現今社會的價值裡，多數人推崇的職業，若不是具有夢想或是可以賺大錢，就可能是個被否定的工作，對於許多人而言，比起遙不可及的「夢想」，生活踏實才是他們想要追求的。到服務業或餐飲業上班，普遍會被貼上是個沒夢想、沒未來的工作。想找個穩定的地方實踐自己的價值，但伴隨著父母的期待、同儕壓力與社會偏見。面對這些標籤與懷疑，內心熱情的火苗也隨之被澆滅。

影片中，三位年輕人即使在飲料店任職，也不放過任何細節；面對顧客及同事互動間，發現人與人之間純粹的情感，同時也從中改變與家人相處的方式。其實中，一位受訪者自信地表示，「我們搖的不是一杯飲料而已」。相信不論從事任何職業，選擇自己熱愛的事物，認同它並踏實而為，都足以成楷模。

(有影)