神奇駱駝橫跨100公里 穿越沙漠尋原主人

近日在中國大陸內蒙古地區，一隻年邁駱駝因無力運貨，主人將之交易至烏魯木齊，在8個月後的夏天，憑藉印象獨自重回內蒙古尋找主人，因過程中為突破圍欄而受傷，原主人感動之餘也承諾，會將牠贖回，並給他自由的後半生。

位於內蒙古巴彥淖爾市，一隻年齡20歲的駱駝因過於年邁在去年10月賣烏魯木齊的朋友，因思念原主人，在今年6月跋山涉水100多公里，身上布滿大小不一的傷口，原主人特木爾與其家屬深受感動，「駱駝真是有靈性的動物。」，用一隻3歲大的母駝將他換回，並承諾不再將牠交易，讓牠餘生安享天年。

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