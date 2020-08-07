神奇駱駝橫跨100公里 穿越沙漠尋原主人 13:482020/08/07 有影 王奕心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 年邁駱駝因過於思念原主人，跋山涉水尋歸路。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 神奇駱駝橫跨100公里 穿越沙漠尋原主人 近日在中國大陸內蒙古地區，一隻年邁駱駝因無力運貨，主人將之交易至烏魯木齊，在8個月後的夏天，憑藉印象獨自重回內蒙古尋找主人，因過程中為突破圍欄而受傷，原主人感動之餘也承諾，會將牠贖回，並給他自由的後半生。 位於內蒙古巴彥淖爾市，一隻年齡20歲的駱駝因過於年邁在去年10月賣烏魯木齊的朋友，因思念原主人，在今年6月跋山涉水100多公里，身上布滿大小不一的傷口，原主人特木爾與其家屬深受感動，「駱駝真是有靈性的動物。」，用一隻3歲大的母駝將他換回，並承諾不再將牠交易，讓牠餘生安享天年。 (有影) 也許您會感興趣 推薦閱讀 水湳市場清運費調漲 攤商吐苦水 04:102020/08/07 地方新聞 主人大口爽嗑爆米花 虎斑貓歪頭隔空狂嚼上萬人笑歪 10:582020/08/03 日常 主人大口爽嗑爆米花 虎斑貓歪頭隔空狂嚼上萬人笑歪 10:532020/08/03 寵物 迷你奶貓躲門邊惡整主人 神反應百萬人嘴角失守 23:542020/08/02 日常 好想要一個家 收容所橘貓見人就奮力揮手 16:292020/08/04 時事 好想要一個家 收容所橘貓見人就奮力揮手 16:362020/08/04 寵物 柴犬屁股一扭獨佔坐墊 小主人被擠走委屈告狀 08:042020/08/02 日常 貪吃橘貓鑽櫥櫃秒被抓包 主人目擊偷吃過程好無奈 22:142020/08/04 日常 貪吃橘貓鑽櫥櫃秒被抓包 主人目擊偷吃過程好無奈 22:142020/08/04 寵物 貓咪陪嫁鏟屎官移民阿拉伯 整座沙漠成了遛貓遊樂場 09:312020/08/07 日常 有影熱門新聞 海拔1400米驚見「八腳獸」 罕見秦嶺雨蛙現蹤跡 - 生活 - 有影 驚魂30分！ 女搭充氣天鵝漂流澎湖外海 - 中天 - 有影 箭指蘇嘉全？蘇家事件連環爆 妻喊等初選再戰有貓膩？ - 時事 - 有影 常常口乾舌燥？這是身體發出的警訊 - 生活 - 有影 莎士比亞4大悲劇在說什麼？ 她用5分鐘讓你秒懂！ - 生活 - 有影 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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