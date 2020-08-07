海拔1400米驚見「八腳獸」 罕見秦嶺雨蛙現蹤跡

因環境破換而瀕危的保育動物「秦嶺雨蛙」，近日秦嶺南麓動保人員在陝西佛坪山谷溪流的水潭邊，偶然發現交配，並用相機記錄精彩的瞬間。

秦嶺雨蛙是中國大陸瀕危的保護動物，早前因生態環境的破壞，已多年未見，自2013年首次在陝西佛坪海拔1400公尺的水潭發現雨蛙的回歸，但7年來的數量仍然屈指可數，因此在今年五月捕捉到交配畫面，讓生態界大為驚喜。

秦嶺雨蛙又名秦嶺樹蟾，兩棲綱，中國瀕危珍稀野生保護動物，以捕食蚊繩等小型昆蟲為生，多生活在溪流積水坑內。

(有影)