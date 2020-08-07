海拔1400米驚見「八腳獸」 罕見秦嶺雨蛙現蹤跡 13:562020/08/07 有影 王奕心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 秦嶺雨蛙是大陸瀕危的保護動物。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海拔1400米驚見「八腳獸」 罕見秦嶺雨蛙現蹤跡 因環境破換而瀕危的保育動物「秦嶺雨蛙」，近日秦嶺南麓動保人員在陝西佛坪山谷溪流的水潭邊，偶然發現交配，並用相機記錄精彩的瞬間。 秦嶺雨蛙是中國大陸瀕危的保護動物，早前因生態環境的破壞，已多年未見，自2013年首次在陝西佛坪海拔1400公尺的水潭發現雨蛙的回歸，但7年來的數量仍然屈指可數，因此在今年五月捕捉到交配畫面，讓生態界大為驚喜。 秦嶺雨蛙又名秦嶺樹蟾，兩棲綱，中國瀕危珍稀野生保護動物，以捕食蚊繩等小型昆蟲為生，多生活在溪流積水坑內。 (有影) 也許您會感興趣 有影熱門新聞 黃河之水天上來 世界最大黃瀑布奇觀 - 生活 - 有影 「憑什麼比林俊傑好」！遭看扁成向前動力 周興哲登蛋淚灑釋壓 - 娛樂 - 有影 海拔1400米驚見「八腳獸」 罕見秦嶺雨蛙現蹤跡 - 生活 - 有影 神奇駱駝橫跨100公里 穿越沙漠尋原主人 - 生活 - 有影 女孩們IG成癮症！走到哪限時動態發到哪 - 趣味 - 有影 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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