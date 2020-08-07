「黃河之水天上來」 世界最大黃瀑布奇觀

受上游降雨和水庫洩洪影響，號稱「天下黃河一壺收」的陝西壺口瀑布，水量暴漲，每秒水流量超過2700立方公尺，是入汛以來的最大流量，吸引各地遊客前往觀光，一覽壯闊瀑布奇景。
位於陝西宜川及山西吉縣交界的黃河壺口瀑布，今年流水量比以往同時期高，主要原因是去年黃河上游降雨及降雪量較多、夏季氣溫回升加速冰雪溶解，加上遇到洪水季月份，奔騰的黃河河水，將近兩百公尺寬的晉陝大峽谷淹沒，壺口周圍出現十幾個大小不一的瀑布群，且因水位高低落差，產生的水霧出現彩虹，形成蔚為雄偉的美景。
此外，大陸當地政府在今年推出旅遊方案，部分收費觀光景點可免費入場，吸引民眾外出旅遊，壺口瀑布也在其優惠範圍內。與之同時，觀光業者看準商機，推出「坐飛機看壺口」旅遊計畫，遊客可乘坐三角翼超輕型飛機，飛行於秦晉大峽谷間，在空中俯瞰瀑布全貌，一飽眼福。
壺口瀑布，為大陸第二大瀑布，世界上最大的黃色瀑布。在黃河流經秦晉峽谷時，河面驟然收縮，傾斜而下，像茶壺注水的瀑布而得名。
(有影)
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