境外危險請戴「罩」入境「普篩」行不行？指揮中心：暫不考慮 22:222020/08/07 有影 中天電視 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 境外危險請戴「罩」入境「普篩」行不行？指揮中心：暫不考慮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 境外危險請戴「罩」入境「普篩」行不行？指揮中心：暫不考慮 境外危險請戴「罩」入境「普篩」行不行？指揮中心：暫不考慮 (有影) #指揮 #中心 #入境 #境外 #危險 #新聞深喉嚨 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情升溫雙鐵恢復禁食？林佳龍列2前提：車廂內仍可用餐 12:432020/08/07 社會 排除境外陸生返台說法又變？ 蘇揆：保護同胞的因應措施 12:062020/08/07 政治 棘手！赴港染疫台女說詞反覆 指揮中心將追查手機 15:432020/08/07 生活 說法又變？排除境外陸生返台 蘇揆：專家研判後因應措施 10:532020/08/07 政治 入境普篩是愚人的問題？侯友宜：全世界都在做 10:392020/08/07 生活 中時社論》如何度過台海最危險三個月 21:152020/08/07 中時社論 美衛生部長來台免居檢 宅神批：指揮中心盲目替長官瞎扯 09:532020/08/07 生活 新聞早班車》收押3立委 牢飯都吃光 北檢憂串供 抗告今裁定 07:182020/08/07 政治 境外移入案例增 入境是否普篩 黃偉哲：尊重中央決定 12:532020/08/07 生活 陸海空運 站內社交距離不用戴 04:102020/08/07 生活新聞 有影熱門新聞 ISIS虐待性奴影片流出 網友：行為令人髮指 - 綜合 - 有影 海拔1400米驚見「八腳獸」 罕見秦嶺雨蛙現蹤跡 - 生活 - 有影 常常口乾舌燥？這是身體發出的警訊 - 生活 - 有影 驚魂30分！ 女搭充氣天鵝漂流澎湖外海 - 中天 - 有影 結局這樣才對！《侏儸紀世界》9大不合理橋段吐槽 - 戲劇 - 有影 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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