「社區清零」幻滅？!彰化4群族「高接觸者」竟都有「陽性」反應... 18:542020/08/10 有影 中天電視 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「社區清零」幻滅?!彰化4群族「高接觸者」竟都有「陽性」反應... Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「社區清零」幻滅?!彰化4群族「高接觸者」竟都有「陽性」反應... 「社區清零」幻滅?!彰化4群族「高接觸者」竟都有「陽性」反應... (有影) #新冠病毒 #普篩 #疫苗 #陽性抗體 #彰化 也許您會感興趣 推薦閱讀 社區危機？彰化萬人檢測爆「多人曾染新冠」 彰衛生局長14字洩謎底 21:052020/08/08 生活 無症狀感染者是社區傳播關鍵？研究結果揭曉 22:022020/08/09 生活 不用期待彰化萬人檢測？沈富雄批：設計錯誤 不會有結果 09:372020/08/09 生活 張亞中》美中台三方盤算的弱智者 19:192020/08/10 觀點 新聞早班車》美團若二採陽性 將簡化行程 07:142020/08/10 政治 彰化萬人檢測曝有漏網之魚 醫酸：偽陽性比例有多高 13:492020/08/09 生活 彰縣衛生局長稱要爆早就爆了 04:102020/08/10 地方新聞 獨》彰化萬人血清檢測 防疫專家王任賢：大家都搞錯重點 18:082020/08/09 生活 短評／陳時中真帶種 04:102020/08/09 時論廣場 彰化萬人血清抗體檢測為了做「回溯性」 葉彥伯：要爆早就爆了 17:472020/08/09 生活 有影熱門新聞 腳踝腫起來怎麼辦？物理治療師教你三招舒緩症狀 - 生活 - 有影 扁桃腺也會長結石！超可怕扁桃腺結石手術公開 - 生活 - 有影 受賄上千萬？藍綠黃無忙止血 跨黨派六立委捲SOGO案 - 時事 - 有影 從美國飛回來台灣！開箱機場到防疫旅館實錄 - 生活 - 有影 4G網路不穩定 真的很要命！5個小撇步 搞定你的網速 - 生活 - 有影 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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