簽完備忘錄收工？阿扎爾國際公平說 台灣疫苗夢一場？！ 20:572020/08/11 有影 中天電視 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 《新聞深喉嚨》簽完備忘錄收工？阿扎爾國際公平說 台灣疫苗夢一場？！ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《新聞深喉嚨》簽完備忘錄收工？阿扎爾國際公平說 台灣疫苗夢一場？！ 《新聞深喉嚨》簽完備忘錄收工？阿扎爾國際公平說 台灣疫苗夢一場？！ (有影) #阿扎爾 #疫苗 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡接見美國衛生部長 台美交流大突破！阿札爾轉達 川普強力支持台灣 04:102020/08/11 政治要聞 阿札爾口誤習總統？男主播分析3點解謎「答案顯而易見」 10:422020/08/11 娛樂 批美防疫不力 楊志良投書籲阿札爾請辭 他卻火大怒轟 08:552020/08/11 政治 醫衛備忘錄空洞 台美政治迷藥 04:102020/08/11 政治要聞 阿札爾接受CNN專訪 曝美中關係谷底期訪台3關鍵 13:162020/08/11 國際 阿札爾疑口誤掀波 黃暐瀚嘆台有嚴重認同問題 大家快被搞瘋 11:272020/08/11 政治 台美簽署醫衛合作備忘錄 04:102020/08/11 財經要聞 湯紹成》大兩岸掀波 小兩岸淹水？ 19:342020/08/11 觀點 楊志良籲阿札爾請辭竟遭圍攻 英文信「文法錯誤」被畫32紅圈 12:452020/08/11 政治 外界質疑阿札爾「白來了」 陳時中怒嗆：說這種話很白目 15:052020/08/11 生活 有影熱門新聞 如果沒有明天 李宇柔用愛陪伴罕病兒 - 生活 - 有影 史上最可怕恐攻911 18個恐怖瞬間畫面 - 綜合 - 有影 霸氣辭呈「不做了！回鄉當國王」 園丁一夕飛上枝頭 - 生活 - 有影 超低成本！只要三樣東西 泰式炒冰在家也能爽吃爽做 - 生活 - 有影 抗暑！ 粗鹽＋冰塊自製冰沙 快速又省錢 - 中天 - 有影 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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