疫苗碰不得？阿中飆罵善意提醒 忘法院昔判「白目」罰5千？ 21:512020/08/12 有影 中天新聞 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫苗碰不得?阿中飆罵善意提醒 忘法院昔判「白目」罰5千? Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫苗碰不得?阿中飆罵善意提醒 忘法院昔判「白目」罰5千? 疫苗碰不得?阿中飆罵善意提醒 忘法院昔判「白目」罰5千? (有影) #法院 #疫苗 #善意 也許您會感興趣 推薦閱讀 交流已成原罪？ 04:102020/08/10 時論廣場 簽完備忘錄收工？阿扎爾國際公平說 台灣疫苗夢一場？！ 20:572020/08/11 時事 6次酒駕關不怕 法官判決再入獄 07:362020/08/11 社會 我見我思：白德華》交流已成原罪？ 19:222020/08/09 名家 大陸央視：起底？美國衛生部長不顧疫情 只為政治生涯鋪路 09:542020/08/11 兩岸 陸企獲牛津疫苗生產授權 最具潛力6種有5種已登陸 20:472020/08/10 兩岸 王任賢》滾動吧 陳時中！ 19:272020/08/09 觀點 奔騰思潮：汪葛雷》可以口誤 切勿自誤 19:032020/08/12 觀點 我見我思：郭石城》老馬真心話 18:462020/08/12 名家 普丁讓女兒率先施打新冠疫苗 陳時中大讚勇敢 16:292020/08/12 生活 有影熱門新聞 如果沒有明天 李宇柔用愛陪伴罕病兒 - 生活 - 有影 韓國女團頻出招 穿緊身褲熱舞下體被看光 - 音樂 - 有影 扁桃腺也會長結石！超可怕扁桃腺結石手術公開 - 生活 - 有影 超噁心影片爆紅！史上最大扁桃腺結石被取出 - 搜奇 - 有影 《DD52》颳起偶像女團旋風 高凌風女兒「超齡」圓星夢 - 娛樂 - 有影 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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