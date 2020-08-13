全世界拚疫苗喊「選我選我」台灣慢半拍...「有自己的節奏」？ 20:232020/08/13 有影 中天電視 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全世界拚疫苗喊「選我選我」台灣慢半拍...「有自己的節奏」？ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全世界拚疫苗喊「選我選我」台灣慢半拍...「有自己的節奏」？ 全世界拚疫苗喊「選我選我」台灣慢半拍...「有自己的節奏」？ (有影) 也許您會感興趣 有影熱門新聞 俄羅斯美女安妮推裸寫真 化身廚娘大秀美臀 - 娛樂 - 有影 原來洗牙是這樣 從醫生視野看洗牙狀況 - 生活 - 有影 台中人才敢喝！夏季限定 消暑降火「麻薏湯」 - 生活 - 有影 「媽媽請少愛我一點」 一件襯衫創辦人黃山料離家十年的真摯告白 - 生活 - 有影 比基尼遇水就...這發明太缺德了 - 搜奇 - 有影 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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