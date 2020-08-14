2800年前青銅馬車出土 顯示西周晚期禮儀制度

位於陝西西安的工作室內，有2800年歷史的青銅馬車。通過清理可知，馬車遺跡由車體和4匹馬的遺骸組成。陝西省考古研究院研究員王占奎表示，此套西周晚期青銅輪牙馬車，對於研究西周晚期的禮儀及車輿制度有重要價值。

馬車車廂裝飾華麗繁複，有大量鑲嵌的綠松石

王占奎表示，此馬車於2014年大陸西北地區的陝西寶雞市出土。為完整保護這套青銅輪牙馬車的信息資料，最大限度保存車輿的遺物和遺跡，陝西考古研究院工作人員用整體打包的方式，將它帶回實驗室。從2017年開始，文物保護人員對此套青銅輪牙馬車進行清理保護和復原。

馬車車廂裝飾華麗繁複，有大量鑲嵌綠松石的青銅、薄壁青銅獸面裝飾以及玉器和彩繪構件，整個車輪外沿全部由青銅鑄造而成，是目前唯一一套部件完整的青銅輪牙馬車。

陝西省考古研究院副研究員黃曉娟說，400餘件青銅車飾中，大部分飾件上鑲嵌有幾十件甚至上百件綠松石，其總數量超過萬件，是在青銅構件上鑄造嵌槽後鑲嵌上去的。

此外，綜合媒體報導，DNA分析結果顯示，與馬車配套的4匹馬都是成年黑色公馬。王占奎根據車輪上的痕跡判斷，這輛馬車很少使用且裝飾性強，因此推斷它不是用來作戰的戰車，而是西周高等級貴族的儀仗用車。

目前，根據實驗室提取的遺物和精確數據，考古工作者按照原來的工藝、結構對這輛青銅輪牙馬車進行同比例復原。王占奎表示，這套青銅輪牙馬車的保護和復原，對研究西周晚期的禮儀及車輿制度有重要價值。

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