龍捲橫掃內蒙33人受傷 逾百頂蒙古包遭夷平

內蒙古自治區包頭市於8月9日下午遭到龍捲風侵襲，初步統計，此龍捲風導致33人受傷，其中3人重傷，逾150頂蒙古包傾倒或受損。

事發當日下午3時30分左右，龍捲風吹襲當地希拉穆仁鎮呼及點素嘎查，其中，天鵝湖旅遊接待點受災較為嚴重。含遊客在內，景點服務人員、工作人員等33人不同程度受傷，150頂蒙古包被狂風夷平。

天鵝湖旅遊區的當地農民，用手機記錄事發過程。畫面可知，龍捲風來勢兇猛，旋轉的風柱直通雲端，隨著龍捲風的接近，畫面的顏色從灰白色變為土黃色，最後完全變暗。當鏡頭再次出現畫面時，房間已凌亂不堪，外面則一片狼藉，倒塌的蒙古包遍地都是。

此龍捲風導致33人受傷，其中3人重傷，逾150頂蒙古包傾倒或受損。

災難發生後，內蒙古地方當局，緊急成立搜救、醫療救治組等工作組，與消警及醫務人員，一同趕赴現場展開救援行動，並將傷者全數送往醫院接受救治。其中有3名重傷者已從武川縣醫院轉往內蒙古醫學院附屬醫院治療，目前生命跡象穩定。

(有影)