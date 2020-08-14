考古研究院公布5000年前遺址 首見「龍鳳呈祥」陶器

近日(4日)，四川省文物考古研究院公布廣漢聯合遺址的最新考古成果，距離三星堆古城遺址8公里的四川省廣漢市南豐鎮聯合村，考古人員發現從新石器時代晚期到明清時期，縱跨近5000年的歷史遺存，同時出土大量陶器、石器、瓷器等。四川省文物考古研究所副研究員辛中華表示，該遺址反映近五千年的不間斷地域發展歷史，對研究古蜀文明的起源、發展及演變具有重要意義。

此外，在眾多出土的文物中，考古人員還發現一枚印刻了龍鳳紋的陶器蓋。經研究發現，這是一個陰線刻龍鳳組合紋陶器，年代為晚商時期距今約3200年。陶器上鳳鳥形象明顯，蛟龍的龍角、龍須、龍爪俱全，考古人員認為，這是目前最早顯示「龍鳳呈祥」圖案的陶器。

考古人員發現從新石器時代晚期到明清時期，同時出土大量陶器、石器、瓷器等。

辛中華說，此次聯合遺址出土的各個時期的文物不少是可以修復的，復原後的典型器物組合可作為各個時期的代表，建立一個組參考標的，為研究各時期的考古學文化，提供重要的參考依據

三星堆遺址代表蜀國的遺跡，其歷史可以追溯到2600年至4800年。1988年，這些遺址獲得了國家級保護。另外，三星堆遺址也被列為20世紀中國十大考古發現之一，見證了中華文明的起源。

(有影)