《樂活有方》腸命百歲 健康之本在腸道

衛福部公布國人十大死因，「癌症」連續37年蟬聯第一名，光在去年，國人就有4.8萬人死於癌症，目前平均每10分46秒，就有1人因癌症離世，而「大腸直腸癌」更排名前3名。大腸直腸癌發生率，平均每37分鐘就有1人罹患。大腸癌以往好發於50、60歲長者，但因為飲食西化，加上現代人作息較不固定等原因，罹癌也越來越年輕化。因此不分年齡層都請小心!大腸癌來襲 你癌化了嗎?

腸道就像一面鏡子，反映出身體的狀況,，它不只是消化器官，更是人體最大的免疫器官，腸道超重要！又稱第二大腦 腸管人體70%免疫系統！當壞菌霸佔腸道，恐癱瘓你的全身健康？！因此，增強免疫不生病，顧腸胃要先養好菌，吃對好菌是關鍵，長壽的秘訣來自於腸道的健康。

敬請鎖定8/14(五)下午3點，中視頻道《樂活有方》，讓我們一起趕走腸道壞菌，增加好菌提高健康力，「腸」痛不如短痛，顧好你的腸胃道 保你長命百歲

◎想知道更多健康資訊，敬請鎖定每週一至週五下午3點《樂活有方》節目。

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