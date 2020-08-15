【玩FUN飯】風帆比基尼派對 闖進超夢幻「牛奶海」

宜蘭外海的龜山島成為今年許多人嚮往旅遊的景點，尤其是龜山島附近的海域，更是成為今夏熱門打卡區。因為龜山島是座活火山，而海底溫泉大量噴發，當深色海水經過高溫泉水湧出，就會呈現漸層的顏色，形成一片乳白色的「牛奶海」。

(圖／寶島野孩子戶外極限探索玩樂園提供）

不過想要看到如此美麗的牛奶海也是需要幾分運氣的，畢竟牛奶海是自然形成的，會隨著當日的海流狀況而景象有所不同，《玩FUN飯》這次跟著專業教練的腳步帶大家一起闖進這夢幻海域。在這防疫不出國的暑假，就有許多遊客會乘船來到這裡賞鯨、划獨木舟、立槳甚至登島等等。

這次在教練的帶領下我們到牛奶海進行立槳體驗，在這如仙境般的海域玩著SUP實在太奇妙了！一邊划著立槳一邊飄來濃濃的硫磺味，就像置身在大自然的海底溫泉一般，搭配著海風心清十分愜意。因為牛奶海的海流較湍急，所以不建議立槳初學者前往，也希望玩家們都是在專人領導下前往牛奶海進行水上活動較為安全。

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