海龜迫不及待衝回大海！ 放生99隻海龜超療癒

大陸海南陵水縣分界洲島附近海域，8月9日在志工的幫忙下野放99隻海龜。據了解，本次海放的海龜，涉及野生動植物走私案。另外江蘇警方最近也破獲一起非法買賣海龜案件，繳獲多達200餘隻的活海龜，目前大陸政府部門正積極協調釋放其餘海龜事宜。

此次海龜走私案，由大陸最高人民檢察院、江蘇省檢察院、警方，以及農業和農村事務主管部門等多方組織合作，成立海龜搶救工作小組。此次海放的海龜，其中70件是由海南執法機構管理及營救，另外29件則是江蘇警方走私案。

檢察官石磊承諾，會與農村事務部經濟配合，讓其餘海龜能盡早重回家園。

其餘200多隻海龜，目前則在20多個城市的相關機構等待海放。最高人民檢察院第八部門檢察官石磊承諾，接下來會與農村事務部經濟配合，讓其餘海龜能盡早重回家園。

海龜均已通過專業機構妥善救治及野化訓練，不須擔心適應性問題。

此外，因憂慮海龜可能有適應性問題，均已通過專業機構妥善救治及野化訓練，具備野外生存能力，其中10隻海龜放置定位追蹤晶片，透過追蹤海龜的洄游路徑，了解其生活習性及棲息地生態環境。

(有影)