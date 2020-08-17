KMT又輸了 總統→罷免→補選 檢討聲浪一樣「船過水無痕」 20:162020/08/17 有影 中天電視 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 KMT又輸了 總統→罷免→補選 檢討聲浪一樣「船過水無痕」 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 KMT又輸了 總統→罷免→補選 檢討聲浪一樣「船過水無痕」 KMT又輸了 總統→罷免→補選 檢討聲浪一樣「船過水無痕」 (有影) #國民黨 #高雄 #敗選 #KMT #補選 也許您會感興趣 推薦閱讀 林為洲喊告別韓流 葉元之：一堆黨高層只會講幹話 07:442020/08/17 政治 補選少掉27萬 黃暐瀚：這結果對陳其邁是警訊 11:242020/08/17 政治 野生韓國瑜碰到小妹妹要簽名 竟這樣反應 00:532020/08/17 政治 韓國瑜如果沒現身站台 黃暐瀚直言：票會更少啦 17:312020/08/17 政治 韓柯退潮 女作家看好國民黨的他：將不會讓民進黨獨大 15:222020/08/17 政治 林為洲「告別韓流」說惹怒韓粉 媒體人嘆：政治是加法不是減法 16:482020/08/17 政治 葉毓蘭被深深感動 林濁水驚：韓國瑜偉大極了 10:102020/08/17 政治 告別韓流激怒韓粉 媒體提醒國民黨下場 09:272020/08/17 政治 民進黨選舉無敵 港媒憂：台灣如何走下去 08:132020/08/17 政治 韓幫李眉蓁站台催出上萬票 羅友志：代表四個意義 11:382020/08/17 政治 有影熱門新聞 饒壁虎一命！牠會幫你吃盡各種害蟲 - 生活 - 有影 101跨年煙火2D變3D！ 視、聽覺雙重享受 - 生活 - 有影 鬼話連篇》臺北市鬧區的猛鬼屋 - 搜奇 - 有影 人死後會怎樣？短片揭示屍體變化過程 - 綜合 - 有影 家中這種常見的小蜘蛛別殺 專門幫你吃討厭的壞蟲 - 生活 - 有影 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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