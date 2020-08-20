浣熊熱趴在冰塊上。

近日天氣持續高溫，動物們會利用泡水、乘涼，或在泥地打滾來散熱，浙江及上海動物園也準備健康冰品，讓動物挨過炎熱酷暑。特殊的是，冰品都做成方塊形狀，對此，寧波市動物園副經理卓凱村表示，將水果加入冰棒做成方形狀的設計，除了方便搬運外，主要是讓動物更好抓住它。

考慮動物腸胃適應和健康情況，增加西瓜、番茄等多樣水果，均衡攝取水分與糖分。

飼養員將提早冷凍好，重達70公斤的冰塊運送到部分不耐熱動物的生活場館中。除冰塊外，考慮到動物腸胃適應和健康情況，蔬果冰棒根據氣溫限量供給，也增加西瓜、番茄等多樣水果，以便動物透心涼同時，均衡攝取水分與糖分。

同時，河馬不耐高溫，飼養員將游泳池維持在25至26度間。動物園為步行區提供霧化水系統，並且安裝電風扇，使遊客也能享受涼風。

河馬游泳池看似普通，實質上維恆溫游泳池。

浣熊。

此外，來自東南亞的亞洲象，對於上海38度的高溫不是問題，困擾的是濕度低。對此，動物園放置少數大型遮陽傘，並在遮陽傘上，安裝霧化水系統，使大象能在遮蔭的同時享受涼爽的水。且當室外溫度過高時，飼養員會用冷水沖洗動物以降低其體表溫度。上海動物園員工沉波補充，大象是沒有汗腺的動物，因此外部的降溫，特別需要注意。

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