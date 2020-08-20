無症篩3位數「1確診」好浪費？ 中央篩8萬人確診486人比較厲害？ 20:442020/08/20 有影 中天電視 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 無症篩3位數「1確診」好浪費？中央篩8萬人確診486人比較厲害？ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 無症篩3位數「1確診」好浪費？ 中央篩8萬人確診486人比較厲害？ 無症篩3位數「1確診」好浪費？ 中央篩8萬人確診486人比較厲害？ (有影) #浪費 #中央 #新聞深喉嚨 也許您會感興趣 推薦閱讀 葉彥伯被調查不冤枉？李艷秋反諷：犯了打臉陳時中等七大錯 11:372020/08/20 政治 葉彥伯被當「韓國瑜」咒罵？媒體人：台灣還有希望嗎 14:042020/08/20 政治 採檢居檢者屬地方權責？陳時中打臉彰化衛生局 10:262020/08/20 生活 短評／疫情輸出國之恥 04:102020/08/20 時論廣場 逆時中是滔天大罪？陳時中遭轟：不要上神壇就忘自己只是人 09:162020/08/20 政治 不查沒事找碴有事？陳學聖驚：民進黨不只一位「謝志偉」 10:442020/08/20 政治 游淑慧3問陳時中：485例若未篩檢 病毒是否進社區？ 12:142020/08/20 政治 日本娛樂圈確診再＋1 25歲「美乳女神」也中鏢 12:162020/08/20 娛樂 彰化沒採檢無症狀少年會怎樣 她怕爆：還不入境普篩 06:502020/08/20 生活 彰化縣「逆時中」遭調查曝內幕 網嘆：欲加之罪何患無辭 08:512020/08/20 政治 有影熱門新聞 《世界最強12種格鬥技排名》各個都不好惹啊！ - 生活 - 有影 周揚青爆小豬玩「多人運動」 專家曝他私下「太空虛」 - 時事 - 有影 普渡祭品「用租的」 白米、全豬都能租 - 中天 - 有影 4G網路不穩定 真的很要命！5個小撇步 搞定你的網速 - 生活 - 有影 海底驚現上千隻帝王蟹 畫面讓網友驚呆！ - 搜奇 - 有影 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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