俐蓉母親最後將女兒的愛遺留人間。(圖片來源／一件襯衫)

知名網站「一件襯衫」與器官捐贈移植登錄中心共同合作「器官捐贈」的感人影片。其內容講述一位媽媽在女兒俐蓉19歲的那年，因為車禍意外，與骨肉生死離別，面對女兒突如其來的離去，她在內心對器官捐贈(以下簡稱器捐)的排斥與學習放下執著間做出取捨，將俐蓉最後願望實踐於人間。

因捨不得，將逝女兒的人形立牌放在客廳。(圖片來源／一件襯衫)

對於器官捐贈，俐蓉母親起初是無法接受，她認為，只要簽下同意書的那一刻，似乎就宣判俐蓉真正的死亡。但念起平時俐蓉樂於助人，且器捐也是女兒真正想做的事情。在自我協調後，決定落筆簽下。

俐蓉母親說，她們與一般人無異，過著平凡的日子、有著凡人的夢想與煩惱，卻不平凡的命運。她感嘆，因為工作加上孩子課業繁忙，女兒常問自己是否有想去的地方還沒去時，她總認為之後再去就好；莫約一年前，事發當天，母女倆本約好要講通電話，但母親不小心睡著了，也沒好好道別。她補充，事後每個時刻，仍在練習該如何獨自面對與放下自己已失去女兒的事。

對此，藝人曾寶儀鼓勵，俐蓉母親替女兒完成器官捐贈的遺願，即使不捨，但俐蓉的愛會透過器官捐贈，繼續留在這個世界上，將愛與溫暖傳遞給更多的人。

曾寶儀也分享她爺爺逝世帶給她的成長及領悟(圖片來源／一件襯衫)。

同時，曾寶儀也分享她爺爺過世時，理解到生離死別不一定只有著眼淚與不捨，逝者留下的愛與家人，是最珍貴的禮物。

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